Sylvie Parent confirmée nouvelle mairesse de Longueuil

Crédit photo : Radio-Canada

Au terme d’un dépouillement judiciaire effectué devant la Cour du Québec, la cheffe du parti Action Longueuil, Sylvie Parent, a été déclarée élue au poste de mairesse de Longueuil par l’Honorable juge Luc Poirier en fin d’après-midi hier. Au final, la nouvelle mairesse de Longueuil remporte donc l’élection avec une majorité de 110 voix. Le 5 novembre dernier, elle avait remporté l’élection par 118 voix.

« J’ai toujours eu confiance au processus électoral et c’est pourquoi j’accueille avec satisfaction le verdict confirmant l’expression démocratique de la population de Longueuil. Pour l’heure, je me mets immédiatement à la tâche afin d’assurer la conduite de la Ville et la bonne marche du conseil municipal », a précisé Mme Parent.

La nouvelle mairesse tient à remercier les électeurs de Longueuil pour la confiance exprimée et c’est avec honneur qu’elle accepte le mandat qui lui a été accordé. Elle tient toutefois à réitérer qu’elle reçoit le verdict des électeurs avec humilité. Ainsi, l’esprit qui guidera son administration au cours des quatre prochaines années sera celui de l’ouverture et de la collégialité.

« Préparer l’avenir de Longueuil, c’est aussi agir pour garantir son unité. C’est pourquoi mon intention est de faire une place à tous ceux et celles qui aspirent à travailler de manière constructive afin de servir les Longueuilloises et les Longueuillois », a-t-elle déclaré.

Au cours des prochains jours, la nouvelle mairesse doit procéder à la nomination des élus qui siégeront au comité exécutif ainsi que des membres qui formeront son cabinet. L’assermentation des élus se déroulera dans les prochains jours.

(Source : Action Longueuil)