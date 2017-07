Spectacles des Airs d’été Desjardins : Hommage à l’Expo 67 et Valaire

Crédit photo : Philippe Arsenault media

Hommage à l’Expo 67 : 26 juillet, 19 h 30

Revivez la frénésie de l’Expo 67 en musique avec un spectacle hommage aux grandes chansons québécoises de l’époque, telles que le Yaya de Joël Denis, Twiste et chante des Baronets, Les Boîtes à gogo de Michèle Richard, Découragé des Bel-Canto et plusieurs autres.

Mettant en scène Les Requins, un quintette de jeunes musiciens formé de plusieurs membres du groupe Cherry Chérie, et qui carburent à la musique rétro, le spectacle célèbre les 50 ans de cet évènement historique.

Valaire : 2 août, 19 h 30

Valaire délaisse le Misteur et propose son 5e opus, Oobopopop, où le groove est roi et la soul est reine. Après des tournées locales et européennes couronnées de succès, plusieurs participations à des spectacles prestigieux, les cinq membres de Valaire ont été sacrés bêtes de scène par le public et l’industrie. Leur nouveau spectacle sexy et funky vous invite à faire la fête et à danser.

Les spectacles se tiennent à la Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin

Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens que les mercredis 26 juillet et 2 août prochains, entre 18 h et 21 h 30, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Montbrun et Pierre-Boucher, en raison des spectacles Des Airs d’été Desjardins. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651

boucherville.ca

culture-patrimoine@boucherville.ca