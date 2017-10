Les résidents des districts De la Vallée (3) et Du rucher sont invités à vérifier leur inscription à la liste électorale à Sainte-Julie

Crédit photo : DGEQ

La présidente d’élection rappelle aux citoyens des districts de la Vallée (3) et du Rucher (4) que pour avoir le droit de voter afin d’élire le conseiller municipal de leur quartier, ils doivent être inscrits sur la liste électorale. Par conséquent, elle leur demande de vérifier si leur nom figure bien sur la liste et si leurs coordonnées sont exactes.

Les électeurs peuvent vérifier si leur nom figure sur la liste électorale en employant l’une ou l’autre de ces méthodes :

 Vérifier sa boîte aux lettres : tous les électeurs inscrits sur la liste recevront cette semaine par la poste un document officiel combinant à la fois l’« avis d’inscription » et la « carte de rappel ».

 Visiter le site Internet http://monbureaudevote.ca/Sainte-Julie/ et y inscrire son code postal et son numéro civique.

Commission de révision : dernière chance du 18 au 20 octobre

Les citoyens des districts de la Vallée et du Rucher qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, qui constatent des erreurs dans leurs coordonnées ou qui ont récemment déménagé doivent se présenter en personne devant la Commission de révision, à l’hôtel de ville de Sainte-Julie, selon l’horaire suivant :

• 18 octobre 2017 : 10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30

• 19 octobre 2017 : 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h

• 20 octobre 2017 : 10 h à 13 h

Les demandeurs devront indiquer leur adresse et présenter deux pièces d’identité dont l’une mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse.

Candidats en élection et modalités du scrutin

Les candidats qui se présentent au poste de conseiller municipal dans les districts concernés sont les suivants :

District de la Vallée (3)

 M. Claude Dalpé (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Étienne Régimbal (indépendant)

District du Rucher (4)

 Mme Nicole Marchand (La voix des citoyens – Équipe Suzanne Roy)

 M. Yann Marcotte (indépendant)

Le vote par anticipation se déroulera le 29 octobre de 12 h à 20 h et le scrutin général se tiendra le 5 novembre de 10 h à 20 h. Les modalités du scrutin et l’adresse des lieux de vote sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sainte-Julie.

Les résultats du scrutin du 5 novembre seront dévoilés après la clôture des bureaux de vote à 20 h sur le site Internet du Directeur général des élections du Québec (DGEQ), au www.electionsmunicipales.quebec/ ainsi que sur le site Internet et la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie.