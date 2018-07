Reconfiguration de deux Directions de service à la Ville de Boucherville

Le conseil municipal de Boucherville a procédé la semaine dernière à des changements majeurs à la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire de même qu’à la Direction de la participation citoyenne, des communications et des relations publiques de la municipalité. Tout d’abord, la première structure nommée a été abolie et fait désormais place à deux nouvelles entités distinctes : la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs d’un côté et de l’autre, à la création de la Direction de la culture, de la participation citoyenne et de la vie communautaire.

D’autre part, l’actuelle Direction de la participation citoyenne, des communications et des relations publiques de la municipalité se transforme pour devenir la Direction des communications et des relations publiques. Ce changement survient après le départ de l’employée municipale qui s’occupait des dossiers de la participation citoyenne.

Dans la foulée de ces modifications, la Ville a également revisé l’organigramme de ces services. Nathalie Routhier est promue au poste de directrice de la Direction des loisirs, des arts et de la culture et de la participation citoyenne. La bibliothécaire Geneviève Cadieux devient quant à elle chef de service des arts et de la culture à la suite de la promotion de Nathalie Routhier.

Michel Leclerc accède au poste de chef de service communautaire et de la participation citoyenne à la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire et de la participation citoyenne tandis qu’Amélie Giguère se voit confier le poste de chef de section de la participation citoyenne à cette même Direction.

En ce qui concerne la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs, la Ville a choisi Richard Bonin comme directeur de ce service. Il restera à combler les postes de chef de section sport et de coordonnateur du centre aquatique à temps plein.