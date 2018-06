Radars photo : hausse marquée du nombre de contraventions

Crédit photo : Archives

Les plus récentes données du ministère de la Justice du Québec indiquent que les contraventions enregistrées par les radars photo sont en hausse marquée à travers la province. Selon ces informations, les conducteurs fautifs ont reçu trois fois plus de constats d’infraction le mois dernier qu’en avril puisque le nombre de constats d’infraction relié à ces appareils était supérieur d’environ 4 000 en mai comparativement au mois précédent.

Rappelons à ce sujet que, depuis environ un an et demi, les radars photo du ministère des Transports du Québec avaient distribué près de dix fois moins de contraventions qu’en temps normal, ce qui a donné un répit à bien des automobilistes.

Cette situation s’expliquait par le fait qu’en novembre 2016, le juge Serge Simon de la Cour du Québec avait déclaré illégale la preuve recueillie par ces radars fixes puisqu’aucun agent n’était présent au moment des faits. En conséquence, celle-ci n’avait aucune valeur légale.

À la suite de ce jugement, le nombre de constats d’infraction a chuté de façon spectaculaire puisqu’en 2017, les radars photo ont rapporté à peine 2 millions de dollars dans les coffres de l’État, alors que ces sommes se chiffraient à 32 millions de dollars l’année précédente.

Les lacunes relevées par le juge Serge Cimon ont été récemment comblées avec l’adoption du nouveau Code de la sécurité routière, des modifications réglementaires et l’ajout de ressources supplémentaires à cette fin.

Depuis, les appareils ont repris graduellement leur cadence à l’approche de l’été, comme l’indiquent les données du ministère de la Justice.