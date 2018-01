Précautions à prendre pour rester en santé lors d’un voyage dans le Sud

Le froid polaire qui a touché le Québec au cours des dernières semaines a incité bon nombre de personnes à prendre des vacances au soleil cet hiver dans des contrées plus chaudes. Le milieu de la santé invite toutefois les voyageurs à prendre des précautions pour éviter des conséquences ennuyeuses à la suite d’un périple dans le Sud.

Soleil

Le soleil est essentiel à la vie. Cependant, il faut s’y exposer de façon sécuritaire. Une exposition répétée et excessive aux rayons ultraviolets (UV) du soleil peut endommager la peau, causer des lésions aux yeux et augmenter le risque de cancer de la peau. Pour connaître l’intensité des rayons UV du soleil afin de mieux planifier ses activités à l’extérieur, il est recommandé de s’informer sur l’indice UV du jour en consultant les prévisions météorologiques locales. Plus celui-ci est élevé, plus il faut se protéger.

Personnes à risque

Les personnes ayant une peau pâle, des yeux bleus, des cheveux blonds ou roux sont plus sensibles aux rayons UV, car elles ont naturellement moins de mélanine dans la peau, un pigment noir qui absorbe ce type de rayons et qui contribue à la protéger. Même lorsque le temps est nuageux, cette catégorie de gens devrait se protéger par mesure de prévention.

En plus de provoquer des brûlures, les rayons UV peuvent causer des dommages qui s’accumulent au fil du temps. Au nombre de ces conséquences possibles figurent le vieillissement accéléré de la peau se traduisant par l’apparition de rides, l’arrivée de taches brunes, des lésions aux yeux telles que des cataractes, l’affaiblissement du système immunitaire ou encore le développement de cancers de la peau.

Les rayons UV peuvent en outre entraîner l’apparition de couperose, aussi appelée rosacée. La couperose est une maladie de la peau qui touche surtout le visage. Elle se manifeste par la présence de plaques rouges. Comme la couche d’ozone s’amincit, il devient de plus en plus nécessaire de se protéger du soleil et des rayons UV.

Se protéger

Durant les activités extérieures, vaut mieux rester à l’ombre autant que possible, même sur la plage, en utilisant des parasols. Chapeau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire sont autant d’éléments recommandés afin de se protéger.

Les enfants devraient éviter d’être exposés au soleil sans protection entre 11 h et 15 h.