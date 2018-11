Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud entrera en service le 30 novembre

À l’approche du temps des fêtes, Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud prépare son organisation bénévole afin d’offrir son service de raccompagnement aux automobilistes à compter du 30 novembre. Les responsables ont donné le coup d’envoi de la 35e édition de Nez rouge mercredi dernier à l’hôtel de ville de Longueuil en présence de la mairesse Sylvie Parent, présidente d’honneur de cette campagne.

Encore une fois cette année, les clubs de natation locaux de Saint-Hubert, Longueuil et Boucherville unissent leurs efforts pour voir au bon fonctionnement de Nez rouge sur le territoire desservi, soit les villes de Longueuil, Boucherville, Brossard et Saint-Lambert. Cette collaboration permet aux trois organismes de se partager la totalité des dons volontaires faits par les automobilistes raccompagnés, afin d’aider les jeunes de la région à poursuivre leur cheminement d’athlètes. À cet effet, six nageurs âgés de 16 et 17 ans ont reçu des bourses d’excellence lors de ce lancement. Parmi ceux-ci figurent deux membres du Club de natation Mustang Boucherville, Clémence Paré et Guillaume Lord.

L’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud sera en fonction les jeudis, vendredis et samedis à partir du 30 novembre, puis tous les soirs sans relâche du 19 au 31 décembre. L’an dernier, 1456 conducteurs en état de facultés affaiblies ont été raccompagnés en toute sécurité grâce à 1445 bénévoles qui ont formé 336 équipes sur la route. Le président du maître d’œuvre, Dany Dolan, rappelle à la population l’importance de ne pas prendre le volant en ayant les facultés affaiblies par l’alcool, la fatigue ou autre raison.

Les bénévoles peuvent s’inscrire en ligne par l’entremise de l’application Nez rouge ou directement sur operationnezrouge.com. Pour ce faire, pour suivre la formation obligatoire ou simplement obtenir plus d’information sur les options d’implication offertes aux bénévoles, l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud tiendra une journée portes ouvertes le samedi 24 novembre 2018, de 12 h 30 à 16 h 30, à sa centrale située au Centre communautaire Scout de Saint-Hubert, au 3755, rue Mackay.

Les automobilistes pourront composer le 450 647-2611 ou le 1 866 DESJARDINS dès 21 h les soirs où le service sera disponible. Amélioration cette année, l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud gardera ses lignes téléphoniques ouvertes jusqu’à 3 h 30.