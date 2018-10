Nathalie Roy accède au Conseil des ministres

La députée de Montarville, Nathalie Roy, fait désormais partie du Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Le premier ministre François Legault l’a nommée ministre de la Culture et des Communications et de la Langue française. Tout de suite après la cérémonie d’assermentation jeudi dernier, le Conseil des ministres a tenu une première réunion de travail. Vendredi, Mme Roy avait un agenda bien rempli et a rencontré certains fonctionnaires de son ministère.

Élue une première fois en 2012, la députée de Montarville entame son troisième mandat à l’Assemblée nationale. Jusqu’à récemment, elle portait le chapeau de porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’immigration, en matière d’intégrité et de laïcité. Avec les nouvelles responsabilités qui viennent de lui être confiées, elle aura de nouveaux défis intéressants à relever.

Avocate et journaliste, Mme Roy a travaillé dans le milieu de l’information en télé avant de bifurquer vers le milieu politique. La nouvelle ministre est âgée de 54 ans.