Mise en chantier d’un projet d’habitation locatif de 96 unités dans le secteur est de Boucherville

La firme Développements White Stone vient de confier à Cosoltec Construction la mise en chantier d’un projet d’habitation locatif de 96 unités qui sera situé à l’intersection de la rue François-V.-Mailhot et du boulevard Fort-St-Louis, dans le secteur est de Boucherville. Les travaux de préparation du site ont commencé la semaine dernière. Ce projet nommé Filips sera composé de deux bâtiments de trois étages de dimensions différentes. Les unités d’habitation qui y seront louées s’adressent à une vaste clientèle : personnes seules, couples, pré-retraités et retraités. Il s’agit d’un premier projet sur la Rive-Sud pour ce promoteur immobilier. Sa valeur s’élève à plus de 15 M $.

L’entreprise a fait distribuer un dépliant explicatif des étapes du projet au voisinage afin d’établir une relation cordiale avec celui-ci durant la durée du chantier de construction. Le site est clôturé afin d’assurer une sécurité optimale. L’entrepreneur confirme également que les voies publiques seront nettoyées régulièrement.

Les travaux d’excavation devraient être terminés dans un mois tandis que ceux relatifs au remblai devraient être parachevés vers le 18 septembre. Le début de la construction de la structure de béton est planifié pour le 11 novembre. Cette phase devrait être achevée à la fin du mois de janvier 2019. Plus tard, au printemps suivra l’étape de l’érection de l’enveloppe du bâtiment. Il restera par la suite l’aménagement intérieur et l’installation de l’aménagement paysager. Si tout se déroule comme prévu, l’ensemble des travaux prendra fin en juin 2019 pour l’arrivée des nouveaux occupants en juillet.