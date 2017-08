La mairesse de Sainte-Julie dénonce les récents attentats meutriers sur la scène mondiale

Crédit photo : AFP

Attristée, révoltée et alarmée par la vague d’attentats meurtriers qui secouent le monde entier ces derniers jours, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, tient à dénoncer ces actes violents et à lancer un appel à la tolérance et à la solidarité.

« Peu importe où et quand ils se produisent, ces actes barbares ne laissent personne indifférent. Malgré leur fréquence, ces attaques ne doivent pas être banalisées. Il faut continuer de les dénoncer haut et fort et de nous montrer solidaires devant ces atteintes à nos valeurs humaines les plus profondes », commente la mairesse de Sainte-Julie.

« Malgré notre peine et notre indignation, nous ne devons pas céder à la peur ni sombrer dans l’intolérance ou la pensée unique. Bien que nous nous sentions impuissants devant ces attentats, nous pouvons nous serrer les coudes et lutter contre toute cette violence en demeurant tolérants, ouverts d’esprit et unis », ajoute-t-elle.

Pour exprimer la solidarité de Sainte-Julie, les drapeaux ont été mis en berne à l’hôtel de ville. « Je joins ma voix à celle de mes collègues du conseil municipal et de l’ensemble des citoyens julievillois pour souhaiter nos plus sincères condoléances aux familles des victimes mais aussi pour transmettre nos meilleures pensées à toutes les populations touchées par ces drames », conclut-elle.