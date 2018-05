Le lutteur Aly Barghout reçoit une bourse de 4000 $

Crédit photo : (Mention de souce : Groupe NH Photographes)

L’athlète longueuillois Aly Barghout vient de se voir attribuer une bourse de 4000 $ en soutien à la réussite scolaire et sportive du programme de parrainage 2018 de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). La Fondation Gilles Chatel, l’un des 19 partenaires du secteur privé de cette remise de bourses, lui a offert cette aide financière.

Aly Barghout pratique la lutte. Ce jeune homme de 20 ans a terminé 9e aux Championnats du monde juniors en plus d’avoir remporté la médaille d’argent aux Championnats panaméricains juniors. Fort de ces résultats, il s’est fixé comme objectif cette année de décrocher des victoires à la fois aux prochains Championnats panaméricains et aux Championnats du monde juniors. En ce qui a trait à sa vie d’étudiant, il est inscrit en sciences humaines, profil commerce, au Collège Vanier. Il compte travailler plus tard dans les activités commerciales.

Lors de son cocktail printanier annuel, présenté le 16 mai à la salle John-Molson de la Brasserie Molson Coors, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et ses partenaires ont remis 224 000 $ en bourses individuelles à 67 étudiants-athlètes de talent. Le président de la FAEQ, Claude Chagnon, a rappelé l’importance de chaque assistance financière offerte par ses collaborateurs, peu importe son envergure. « Notre programme de parrainage permet aux petites et moyennes entreprises de faire une réelle différence dans les parcours d’étudiants-athlètes de chez nous. C’est une occasion précieuse d’appuyer des personnes d’exception et des modèles inspirants pour la société québécoise. »