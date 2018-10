Longueuil lance un microsite destiné aux investisseurs

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil lance aujourd’hui un tout nouveau microsite investir.longueuil.quebec visant à stimuler le développement économique et faire valoir les atouts de son territoire. Ce véritable guichet unique permettra aux investisseurs d’accéder à une foule de renseignements nécessaires à l’implantation de leur entreprise à Longueuil. Le site Web innove particulièrement en présentant une carte interactive des terrains à potentiel de développement.

La carte interactive présente les trois grands secteurs de développement de la ville, soit le centre-ville, le pôle Roland-Therrien ainsi que la zone aéroportuaire. Chaque lot présenté est accompagné d’une fiche technique détaillée. Les investisseurs auront ainsi accès à plusieurs renseignements sur les terrains convoités tels la superficie, les services disponibles, les usages permis, etc.

« À proximité du centre-ville de Montréal et au cœur des modes de transport qui permettent d’accéder au corridor du Nord-Est américain, Longueuil bénéficie d’une localisation hautement stratégique pour les affaires. L’accès au plus grand bassin de main-d’œuvre au Québec et les coûts d’implantation parmi les plus bas font de Longueuil une destination incontournable pour les gens d’affaires qui souhaitent réaliser leurs projets dans la grande région métropolitaine », affirme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Le microsite est l’une des initiatives de la Ville de Longueuil visant à faciliter la démarche des investisseurs en les accompagnant de façon personnalisée à toutes les étapes de leur projet.

