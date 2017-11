Livraison de l’Organibac à la fin novembre à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe les citoyens que la distribution gratuite de l’Organibac (bac brun) débutera vers la fin novembre à Sainte-Julie en prévision du début de la collecte des matières organiques en janvier.

L’Organibac, qui prend la forme d’un bac brun roulant de 240 litres, est destiné à recevoir des produits alimentaires, résidus de jardinage et papiers ou cartons souillés. Une fois collectées, ces matières seront transportées au centre de traitement par biométhanisation localisé à Varennes. Elles seront alors transformées en biogaz, une énergie verte, ainsi qu’en fertilisant organique pour les terres agricoles.

La collecte des matières organiques, qui sera gérée par la MRC de Marguerite-D’Youville, commencera dans la semaine du 8 janvier 2018. Toutefois, afin de s’assurer que tous les citoyens soient prêts pour la première collecte, la distribution porte-à-porte de l’Organibac s’effectuera dès la fin novembre. Une trousse de départ sera livrée avec le bac brun. Celle-ci contient un petit bac de comptoir utile dans la cuisine, des documents explicatifs et un échantillon de sac de papier. Ce type de sac est suggéré mais pas obligatoire. Il est à noter que pour les multilogements, la trousse de départ sera livrée avant le bac brun, et ce, dans les prochains jours.

Pour en savoir plus sur l’Organibac, les modalités de la collecte des matières organiques, les procédés de traitement, etc., les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la MRC de Marguerite-D’Youville. Il est également possible de communiquer avec la MRC par téléphone au 514 856-5701, poste 242.