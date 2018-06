L’exposition La Pastèque fête ses 20 ans : une exposition dessinée! à la Maison de la culture du 2 juin au 9 septembre

Crédit photo : Ville de Longueuil

Le neuvième art québécois sera mis en valeur cet été à Longueuil alors que la Maison de la culture accueillera l’exposition La Pastèque fête ses 20 ans : une exposition dessinée!, qui fêtera la célèbre maison d’édition de bandes dessinées. Plusieurs élus et représentants du milieu étaient sur place hier pour le vernissage de cette exposition pendant laquelle de nombreuses activités en lien avec la bande dessinée seront offertes gratuitement aux citoyens tous les jours entre le 2 juin et le 9 septembre.

« Longueuil est heureuse d’accueillir cette exposition qui relate le parcours de l’une des plus grandes maisons d’édition spécialisées en bande dessinée. Les Éditions de La Pastèque ont publié plus de 230 œuvres au cours des 20 dernières années, se positionnant comme chef de file dans l’industrie. Nous invitons les citoyens à saisir cette belle occasion de découvrir cet art ainsi que le grand talent des auteurs d’ici », a affirmé la mairesse, Sylvie Parent.

« Cette exposition permettra non seulement aux citoyens de découvrir le travail et le talent des bédéistes, illustratrices et illustrateurs québécois, dont Isabelle Arseneault, Réal Godbout et Michel Rabagliati, mais également d’en savoir davantage sur leur réalité », a renchéri Tommy Théberge, conseiller municipal du district des Explorateurs et responsable des dossiers culturels. Les planches et les dessins originaux qui y seront présentés permettront aux visiteurs de comprendre le processus créatif et l’unicité de chacun des auteurs.

Visites, ateliers et conférences à la Maison de la culture

Plusieurs activités gratuites sont également proposées, sur réservation, aux familles, aux groupes scolaires et communautaires de même qu’aux camps de jour. Notons entre autres les visites guidées de l’exposition, offertes tout l’été, et les ateliers parents-enfants de création de bandes dessinées les samedis 16 juin et 4 août à 10 h et à 13 h. Enfin, il ne faudra pas rater la conférence « Dans les coulisses de La femme aux cartes postales » avec les auteurs Jean-Paul Eid et Claude Paiement le 30 août à 14 h.

Rappelons que la Maison de la culture de Longueuil est située au 300, rue Saint-Charles Ouest. Pour de plus amples renseignements, ou pour faire une réservation, composez le 450 463-7100, poste 3213 ou visitez longueuil.quebec/expositions.

(Source : Ville de Longueuil)