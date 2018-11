L’exposition Intérieurs de l’artiste Sophie Aubry prend place à la galerie du Café centre d’art

Récipiendaire de nombreux prix et bourses de l’Université du Québec à Montréal en 2013, 2014 et 2016, Sophie Aubry a rassemblé quelques-unes de ses oeuvres à saveur poétique pour la nouvelle exposition présentée à la galerie du Café centre d’art, dans le Vieux-Boucherville. Intitulée Intérieurs, cette collection fait place à l’imaginaire et à la sensibilité de cette jeune Montréalaise inspirée. Peu de tableaux en termes de quantité mais de l’originalité à profusion.

Sophie Aubry a terminé son baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal en 2016. Elle a travaillé plusieurs années dans le milieu communautaire après des études en travail social et en photographie. Ses œuvres ont été présentées lors de diverses expositions individuelles et collectives au Québec et à l’international. Cette jeune artiste travaille présentement à Montréal comme éducatrice auprès d’enfants dans le milieu scolaire et communautaire.

¢