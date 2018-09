Les Journées de la culture à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Les 29 et 30 prochains plusieurs activités culturelles gratuites se dérouleront à Verchères dans le cadre des Journées de la culture.

Portes ouvertes de Chaloupes Verchères – Samedi 29 septembre de 10h à 16h

Pour une première fois depuis longtemps, Chaloupes Verchères ouvre ses portes et permet à tous de découvrir ce lieu patrimonial de Verchères. Un artisan chaloupier sera sur place pour répondre aux questions des visiteurs. (15, rue Saint-Laurent).

Spectacle La mer au bout des doigts – Samedi 29 septembre 13h

La Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose est heureuse de vous proposer gratuitement un théâtre ludique pour toute la famille de Roxane du Bruyn. L’événement se déroule au Chalet du Parc Passe-Partout (45, rue Dalpé) Pour information : 450 583-3309.

Expovente du Cercle de fermières Verchères – Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre

Les membres du Cercle de fermières Verchères exposent leurs œuvres qu’elles ont faites durant l’année lors de l’expovente annuelle qui aura lieu le samedi 29 septembre de 13h à 17h et le dimanche 30 septembre de 10h à 17h au Moulin banal. (1, rue Madeleine). Bienvenue à tous!

Spectacle de conte et théâtre d’objets : Esther par Françoise Crête- Samedi 29 septembre 19h30

Comment survivre seule au 18e siècle ? Les péripéties d’Esther, jeune Juive vêtue en garçon, se succèdent au rythme des mots, de la musique et du théâtre d’objets de la Verchèroise Françoise Crête. Les places sont limitées pour ce spectacle à la Vieille caserne (532, route Marie-Victorin). Réservation au 450 583-3307.

Découvrez Les dimanches culturels à la Vieille caserne – Dimanche 30 septembre 12h à 16h

Lors de cet après-midi, les différents artistes de la programmation des dimanches culturels à la Vieille caserne seront présents afin de donner un avant-goût aux visiteurs de cette nouvelle offre culturelle à Verchères jumelant sketching, photographie, art public et exposition.

