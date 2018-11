Les cloches de la Paix sonneront dans les églises de la région le 11 novembre

Crédit photo : Légion royale canadienne

Au coucher du soleil, le 11 novembre prochain, les cloches des églises de Varennes, Verchères et Boucherville sonneront 100 coups pour commémorer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918.

11 novembre 1918. Les cloches annoncent la fin de cette Première Guerre mondiale si meurtrière qu’on se jure qu’il n’y en aura plus d’autres après celle-là. Le souvenir est perpétué chaque année par les vétérans et la population dans tous les pays alliés, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, en 1939, plus meurtrière que la première. De nouveau, le tocsin sonne pour cette guerre terrifiante et provoquée par les mêmes ennemis et leurs alliés.

11 novembre 2018. Cent années pour se remémorer le sacrifice de tous ces soldats combattants, vétérans survivants et populations civiles touchées et décimées par toutes les autres guerres : Corée, Vietnam, les guerres modernes, dont celle en Bosnie et en Afghanistan, entre autres missions de paix et de guerre.

Cette année, à travers le pays, au crépuscule, vers 16 h 45, les cloches des églises sonneront pour souligner ce 100e anniversaire, à l’instigation de la Légion royale canadienne, dont la filiale 266, Pierre-Boucher, Boucherville. Les églises de Boucherville et de Varennes ont donné leur accord. À l’unisson, nous entendrons les cloches de nos églises célébrer et non un tocsin.