L’élite des joueurs de squash à Boucherville

L’élite des joueurs de squash au Québec sera à Boucherville le samedi 16 septembre dans le cadre d’une tournée provinciale de SquashSuper8.

Une douzaine de matchs de squash de haut niveau seront alors disputés.

L’idée est d’offrir une vitrine pour le sport dans différentes villes du Québec afin de favoriser un accès au squash de haut niveau au public québécois.

Ces duels sont sanctionnés par Squash Québec et arbitrés par des officiels certifiés. Ils permettent aux joueurs émérites de s’affronter, outre que lors de tournois, sur une formule d’un seul match par soir.

Trente minutes avant le début des matchs, les joueurs juniors et débutants sont invités à découvrir le jeu et à venir échanger la balle avec l’une des têtes d’affiche de l’événement.

Le samedi 16 septembre au Sani-Sport de Boucherville, de 11h à 13h.