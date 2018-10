Le Triathlon-Duathlon de Boucherville est de plus en plus couru

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville gagne en popularité. L’événement sportif a réuni hier 1 100 participants alors que l’on comptait 880 inscriptions l’année dernière.

« Encore une fois, l’événement a été un succès! Il est de plus en plus couru fort probablement en raison de son grand nombre de catégories permettant à des jeunes et à des adultes de niveau débutant à expert d’y participer» observent les organisateurs. De plus, l’événement est l’un des derniers de la saison au calendrier de Triathlon Québec, ce qui l’avantage.

L’événement accueillait encore cette année la Coupe Québec Duathlon sur distance olympique sans sillonnage qui servira de qualification en vue du Festival des Championnats du monde multisports de l’ITU 2019 à Pontevedra, en Espagne.

Pour une bonne cause

Plus de participants signifie également plus d’argent. Tous les profits de cet événement sportif sont remis à trois organismes de Boucherville, soit le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier. Cette année, une somme de 75 000 $ a été récoltée, soit 42 000 $ de plus que l’an dernier. Elle a été partagée en parts égales entre ces trois organismes humanitaires de Boucherville.

Cette troisième édition était sous la coprésidence d’honneur de la Bouchervilloise Sandrine Mainville, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio lors de l’épreuve du relais féminin 4 x 100 m libre et de Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe’s Canada.