Le refuge SARS a hébergé 4550 animaux de compagnie en 2016

Les Services animaliers Rive-Sud ont connu une année achalandée en 2016 : le refuge, situé dans le parc industriel de Boucherville, a hébergé 4550 animaux de compagnie dont plusieurs ont été abandonnés et un très grand nombre de chats errants. À eux seuls, les félins représentent 79% des animaux accueillis. À ceux-ci s’ajoutent les chiens, à la hauteur de 15% et les animaux dits exotiques qui comptent pour 6% du nombre total.

Sur le plan statistique, les adoptions ont enregistré une hausse de 35% : 2320 animaux ont trouvé une nouvelle famille soit au refuge, dans des animaleries ou encore par des groupes de sauvetage. L’un des principaux enjeux auquel est confronté le SARS réside dans la trop faible proportion des animaux ayant une identification. Sans médaille ni micropuce, il devient impossible de retracer les propriétaires des animaux récupérés par le refuge.

La stérilisation des chats en particulier constitue également un défi de taille pour le SARS. Depuis un an, l’organisme a mis sur pied une clinique de stérilisation ciblée à ses installations. Il a reçu une accréditation à cet effet. Cette attestation lui permet d’offrir aux citoyens à faibles revenus de faire stériliser leur chat à un coût modique. Au cours de la dernière année, une centaine de félins ont reçu ce service. «Notre objectif en 2017 est d’en doubler le nombre», confirme la directrice générale du refuge, Lucie Girard.

Quant au micropuçage, il a été appliqué à 200 chiens et chats au refuge en 2016. Le SARS prévoit organiser une clinique par mois, le samedi, pour offrir cette possibilité, une technique éprouvée pour retracer le propriétaire d’un animal. Les dates seront déterminées plus tard.

Dans un autre ordre d’idée, le personnel du refuge a visité quelques écoles du territoire afin de sensibiliser les élèves sur la prévention des morsures animales et les façons adéquates de se comporter en présence de bêtes que l’on ne connaît pas.

Autre point, l’organisme est à la recherche de bénévoles pour planter des arbres et des arbustes dans la cour de l’établissement le printemps prochain. Tous les travaux sont terminés à l’exception de l’aménagement paysager. La cour sera inaugurée l’été prochain.