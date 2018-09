Le comité exécutif de Longueuil mandate la direction générale de créer le comité des finances, des ressources humaines et des grands projets

N’ayant eu aucun retour des élus des oppositions avant la séance du comité exécutif tenu hier et tel qu’elle s’y était engagée lors de son mot de fermeture de la séance du conseil de ville mardi soir, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, a demandé à la direction générale de former le comité des finances, des ressources humaines et des grands projets.

Mme Parent assurera la direction des travaux de ce comité formé d’élus provenant de toutes les allégeances politiques représentées au conseil municipal:

 Xavier Léger, district de Georges-Dor, Vieux-Longueuil;  Nathalie Boisclair, district de Vieux-Saint-Hubert-de la Savane, Saint-Hubert;  Peter Doonan, conseiller d’arrondissement de Greenfield Park;  Éric Beaulieu, district d’Iberville, Saint-Hubert;  Tommy Théberge, district des Explorateurs, Vieux-Longueuil.

Le comité aura comme premiers mandats de recommander le budget de la Ville pour 2019, le PTI 2019-2020-2021, les modalités d’implantation d’un budget participatif et la création d’un fonds de développement social.

La Direction des finances de la Ville convoquera les membres pour une première séance dans les meilleurs délais. Pour le bénéfice de tous les élus, Sylvie Parent a demandé à ce que les procès- verbaux de chaque rencontre du comité leur soient envoyés.

(Source : Ville de Longueuil)