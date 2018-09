Le Collège Français reprend du poil de la bête

Crédit photo : Yves Sansoucyy

(Communiqué de presse) Après un début de saison difficile, le Collège Français de Longueuil avait l’occasion de se racheter le week-end dernier, alors qu’il recevait deux adversaires de taille au Colisée Jean-Béliveau.

Vendredi soir, les Panthères de Saint-Jérôme étaient les visiteurs au Colisée. Lors du premier affrontement entre les deux équipes, cette saison, le CF l’avait remporté 5-2. Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire à la marque, menant même 3-1 au début du troisième engagement. Mais une superbe remontée orchestrée par Justin Lazure (1er) et David Wener (1er) ont réussi à forcer la tenue d’une prolongation. William Duperron viendra jouer les héros avec un peu moins de 8 secondes à faire à la période, marquant son deuxième de la saison, et le CF l’emporte pour la première fois à domicile, par la marque de 4-3. Samuel Guilbault a été l’autre marqueur du CF, il s’agissait de son quatrième.

Dimanche après-midi, la commande était de taille, puisque les Inouk de Granby se sont amenés au Colisée. Ces derniers étaient toujours invaincus en 5 rencontres cette saison. Les deux équipes ont donné aux 356 spectateurs présents un spectacle digne des séries, alors que les deux équipes se sont échangé des buts tout au long de la rencontre. Le CF croyait bien filer vers la victoire, mais Tristan Béliveau est venu refroidir la foule avec 10 secondes à faire au match. Il aura fallu départager les deux équipes en tir de barrage. Thomas Caron, le sixième tireur au total, a été le seul marqueur de la séance de tir, et les Inouk de Granby l’ont emporté 5-4. Le vétéran Louis-Philippe Dea a mené l’attaque des siens avec ses deuxième et troisième de la saison. Louis-Philippe Fortin (1 but et 2 passes), et Samuel Guilbault (1 but et 1 passe) ont été les autres marqueurs pour la troupe de Jean-Philippe Hamel.

C’est avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites et 1 défaite en surtemps que le CF entreprend un périple de 3 matchs à l’étranger. Le tout débute ce mercredi à Montréal-Nord pour y affronter l’Arctic, match qui sera retransmit sur Facebook Live Audio. Par la suite, le CF se dirige vendredi du côté de St-Gabriel-de-Brandon pour y affronter les Prédateurs. Le jeudi 4 octobre, le CF rendra visite aux Braves de Valleyfield, pour finalement revenir à la maison le 5 octobre prochain et recevoir la visite des Forts de Chambly.