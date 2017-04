Le chanteur Michaël accède à la demi-finale à La Voix

Crédit photo : TVA

Résident de Boucherville, le chanteur Michaël a franchi une étape cruciale à l’émission La Voix le 23 avril dernier : il a accédé à la demi-finale, ce qui lui permet d’avoir une chance de se retrouver en finale. Aux quarts de finale, il a chanté avec conviction Aimons-nous, le grand titre d’Yvon Deschamps. Son interprétation remplie d’intensité et d’émotion a séduit le public.

Il s’en est fallu de peu pour qu’il cède sa place à une autre concurrente de l’équipe de Marc Dupré, la jeune Margo. En fait, le résultat fut très serré : en raison du pointage du public, il a remporté la manche par un seul point d’avance. Le troisième concurrent, Maxime Desrosiers, n’a eu aucune chance, en dépit d’une honnête prestation de Je suis cool, le classique de Gilles Valiquette.

Cumulant une vingtaine d’années dans le domaine de la chanson, Michaël a choisi de se présenter à La Voix cette année afin de tenter de donner un second souffle à sa carrière. Plus jeune, il a remporté le prix du public au Festival de la chanson de Granby. Il a fait beaucoup de chemin depuis ce temps. Ses objectifs à court terme se résument à enregistrer un nouveau CD et à remonter sur scène afin de se produire en spectacle.