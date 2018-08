Le 2e Défi Axis rapporte 38 400 $

Crédit photo : Martin Beaumier

Activité-bénéfice organisée au profit du Centre médico-sportif Axis, situé à l’Hôpital Pierre-Boucher, la deuxième édition du Défi Axis a attiré 112 athlètes le dimanche 19 août au parc Michel-Chartrand. Une trentaine de bénévoles ont assuré le succès de cette journée qui a permis d’amasser 38 400 $ pour cette organisation à but non lucratif. Le défi proposé aux participants consistait en une série d’épreuves physiques à relever en équipe, à la façon de ce qui se fait dans les camps d’entraînement de type «boot camp».

Dirigé par Dr Anne-Isabelle Dionne, le Centre médico-sportif Axis accompagne des personnes ayant subi un infarctus ou souffrant d’une maladie cardiaque en leur faisant adopter de saines habitudes de vie. En pratique, ces patients participent durant 12 semaines à un programme multidisciplinaire gratuit avec l’assistance d’un médecin, d’un kinésiologue, d’une nutritionniste et d’une psychologue.

Ouvert depuis janvier dernier, ce centre de réadaptation cardiovasculaire a accueilli à ce jour plus d’une centaine de personnes y ayant été référées. Le programme offert aux patients du CISSS Montérégie-Est comprend trois rencontres avec une nutritionniste, trois ateliers éducatifs de deux heures en nutrition, une supervision personnalisée lors d’entraînements physiques par des kinésiologues spécialisés en réadaptation cardiovasculaire à raison de deux fois par semaine, un atelier de quatre heures sur la gestion du stress et la méditation pleine conscience offert par une psychologue et un suivi médical visant le bon déroulement du programme pour les patients s’y qualifiant.