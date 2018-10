La vague de changement a aussi déferlé dans le comté de Verchères

Il y a eu la vague orange du Nouveau parti démocratique du regretté Jack Layton en 2011, puis la vague rouge des libéraux fédéraux de Justin Trudeau en 2015 et voici que la vague bleue de la CAQ a déferlé sur le Québec le 1er octobre 2018. La circonscription de Verchères a été emportée par ce désir de changement exprimé par les électeurs, non sans donner lieu à une chaude lutte au terme de laquelle Suzanne Dansereau de la CAQ l’a emporté sur Stéphane Bergeron du PQ, ce qui a mis un terme dans son cas à 25 années d’affilée au service des citoyens de la région.

Cette vague était tellement forte que, 14 minutes après la fermeture des bureaux de vote à 20 h, TVA a annoncé que le futur gouvernement serait de la Coalition avenir Québec, puis, une trentaine de minutes plus tard, le réseau ajoutait que celui-ci serait majoritaire.

Pour sa part, l’ex-mairesse de Contrecœur, Suzanne Dansereau, a attendu prudemment avant de crier victoire, même si les résultats émanant du site du Directeur général des élections du Québec lui donnait une avance de plusieurs centaines de voix, chiffre qui ne cessait de croître au fil de la soirée. « Je veux voir mon crochet! », répétait-elle à ses supporteurs réunis au local électoral de la Place de la Gabelle à Varennes.

Puis, à 22 h 51, son visage est apparu à l’écran de télévision indiquant qu’elle avait été officiellement élue, ce qui a donné lieu à une grande effusion de joie de la part de ses partisans qui n’attendaient que cette occasion pour laisser encore plus libre cours à leur allégresse qui ne cessait de grimper au fur et à mesure que les résultats étaient dévoilés à l’échelle du Québec.

Marquer l’histoire du comté et du Québec

On comptait sur place près d’une cinquantaine de supporteurs, des membres de la famille de Mme Dansereau et des amis, mais également la grande majorité des maires de la MRC de Marguerite-D’Youville, ainsi que de nombreux conseillers municipaux.

La nouvelle députée de Verchères a par la suite pris la parole avec émotion. « Je tiens à dire un merci tout particulier à tous mes bénévoles, amis et membres de la Coalition avenir Québec car, tous ensemble, nous avons marqué l’histoire du comté et du Québec! », rappelant du coup que la circonscription de Verchères était représentée par le Parti québécois depuis 1976, notamment par l’ex-premier ministre Bernard Landry, de 1994 à 2005.

« Les citoyennes et citoyens voulaient du changement et ce soir et la CAQ a réussi ce changement! J’ai donné une première entrevue tout à l’heure et on m’a demandé quel serait mon premier geste et j’ai répondu que ça sera de m’asseoir avec les élus municipaux pour connaître les enjeux et priorités qui leur tiennent à cœur. Ils sont un gouvernement de proximité et ce sont eux qui sont sur le terrain, à l’écoute des citoyens! »

« Au cours des prochaines années, je serai dédiée au comté de Verchères et aux citoyens, comme je l’ai fait dans ma carrière politique à Contrecœur! » Puis, Mme Dansereau a salué celles et ceux qui l’ont aidé à vivre ce grand moment. « Des élections, ça se gagne en équipe et je suis fière de pouvoir dire que nous avons mené une campagne positive! », de conclure la députée de Verchères.

Résultats

Suzanne Dansereau Élu(e) – 37.49% C.A.Q.

Stéphane Bergeron – 35.67% P.Q.

Jean-René Péloquin – 14.76% Q.S.

Agnieszka Wnorowska – 8.82% P.L.Q.

Pierre-Olivier Downey – 1.54% P.V.Q.

Vincent Hillel – 0.88% N.P.D.Q.

Lisette Benoit – 0.83% P.C.Q.

Nombre de bureaux de votes : 187 / 187

Taux de participation préliminaire* : 77,38 %

Électeurs inscrits : 59 769

Bulletins valides : 45 543 (98,47 %)

Bulletins rejetés : 708 (1,53 %)