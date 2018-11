La société bouchervilloise Intersand lauréate au Gala Mercador

Crédit photo : (Mention de source : Commerce International Québec)

Intersand Canada inc. établie dans le parc industriel de Boucherville, s’est distinguée au récent Gala Mercador en ayant été choisie lauréate dans la catégorie Exportateur innovant. Ce concours dont s’était la première édition sur le plan provincial, était organisé par Commerce International Québec, le réseau des ORPEX du Québec.

Intersand est un fabricant de litière haut de gamme. Cette compagnie exporte ses produits dans les magasins spécialisés pour animaux de quelque 45 pays.

La soirée visait à souligner le succès des entreprises exportatrices provenant des quatre coins du Québec en leur offrant une visibilité à l’échelle régionale et provinciale, en plus de promouvoir les exportations auprès des acteurs québécois en développement économique.

À titre d’organisme régional de promotion des exportations (ORPEX), DEL avait recommandé la candidature d’Intersand à ce concours.