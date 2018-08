La rentrée culturelle : Longueuil promet un automne haut en couleur!

La Ville de Longueuil dévoile aujourd’hui sa programmation culturelle automnale intitulée Mon automne culturel et invite les citoyens à participer à une multitude d’activités aux couleurs variées, offertes un peu partout sur son territoire.

« Avec un calendrier diversifié proposant une panoplie de sorties et d’activités allant des ateliers culturels aux événements tels que le Lumifest, le 25e anniversaire du site patrimonial du Vieux-Longueuil et les Journées de la culture, en passant par des expositions, des conférences, des activités de littérature, des spectacles pour les petits et pour les grands, on peut dire que la saison promet d’être colorée ! », a affirmé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Voici les éléments phares de cette programmation :

Événements

Journées de la culture – vendredi 28 au dimanche 30 septembre

Plusieurs activités seront offertes gratuitement dans le cadre de la 22e édition des Journées de la culture : expositions, concerts, visites de studios d’artistes, extraits de pièces de théâtre et de romans, lecture de contes, ateliers, démonstrations d’artisanat, portes ouvertes de plusieurs organismes, et plus encore !

25e anniversaire du site patrimonial du Vieux-Longueuil – samedi 29 septembre

C’est un rendez-vous à la Maison de la culture pour célébrer les 25 ans du site patrimonial du Vieux-Longueuil le 29 septembre, de 13 h 30 à 17 h 30. Pour cette journée Histoire et patrimoine, ne manquez pas la création d’œuvres éphémères inspirées du patrimoine urbain, les circuits guidés autour de l’édifice à 13 h 30 et à 15 h, la conférence de Dinu Bumbaru, directeur des politiques d’Héritage Montréal, à 14 h, et l’exposition de photos au parc de la Baronnie.

Lumifest – jeudi 11 au samedi 13 octobre

Vivez une expérience unique lors de la 3e édition du Lumifest, festival de vidéomapping et de bouffe de rue, alors que la rue Saint-Charles Ouest sera illuminée par des projections architecturales extérieures !

Expositions

Téléscopages

L’exposition d’art actuel de Philippe Allard sera présentée à la Maison de la culture du 29 septembre au 22 décembre. Le vernissage aura lieu le 28 septembre, à 17 h, et une rencontre avec l’artiste sera offerte le samedi 13 octobre, à 11 h (laissez-passer obligatoire). Découvrez également l’œuvre d’art publique de l’artiste, intitulée Dérouler le tapis blanc, qui sera présentée du 29 septembre au 16 novembre à l’extérieur de la Maison de la culture.

Plusieurs expositions seront également présentées dans les différentes bibliothèques, dont La Première galerie sur la route, une nouveauté cette année. Rassemblant l’éventail des œuvres des participants à La Première galerie 2018, cette exposition se promènera d’une bibliothèque à une autre, tout l’automne.

Spectacles et conférences

En vitrine – jeudis 18 octobre et 15 novembre

Trois auteurs-compositeurs-interprètes présenteront leur univers musical lors de deux soirées-spectacles animées par Marjolaine Morasse à la chapelle Saint-Antoine. Le 18 octobre, découvrez Mathieu Boucher, Philippe Routhier et Charlène Blanchette, et le 15 novembre, ce sera le tour de Mégane Cyr, Sam Harvey et Élie Dupuis. Billets en vente au coût de 5 $.

Les spectacles de la marmaille – dimanches 28 octobre, 2 et 9 décembre

Des spectacles seront présentés aux bambins dans le cadre des célébrations de l’Halloween et de Noël. Le 28 octobre, un récit de chaussures sera raconté à la chapelle Saint-Antoine. Les 2 et 9 décembre, les enfants pourront s’émerveiller avec des histoires de Noël : le conte québécois Dans nos maisons, et la pièce de théâtre Le Noël d’Églantine et le capitaine Pompidou, à la recherche des cadeaux disparus, seront présentés à l’auditorium de l’école secondaire André-Laurendeau et à l’aréna Cynthia-Coull. Billets en vente au coût de 7 $.

Spectacles du temps des Fêtes – jeudi 29 novembre, vendredi 7 et dimanche 9 décembre

Le Sommet des arts et de la musique de Longueuil présentera trois concerts pour le temps des Fêtes : Michaël : nuit de Noël, le 29 novembre à l’église Saint-Hubert, Matt Dusk : Old School Yule, le 7 décembre à l’église St.Mary’s, et Guylaine Tanguay : que les Fêtes commencent !, le 9 décembre au Théâtre de la Ville. Billets en vente au coût de 15 $.

Plusieurs conférences sur une panoplie de sujets différents seront également proposées, dont la conférence intitulée Parlons opéra, une nouveauté cette année. Offerte en collaboration avec l’Opéra de Montréal, cette activité aura lieu le mardi 6 novembre au centre culturel Jacques-Ferron. L’inscription est gratuite, mais un laissez-passer est requis.

Animations dans les bibliothèques

Entre les ateliers d’initiation à la lecture, la lecture de contes, les clubs de lecture, la découverte de jeux de société et les ateliers de création de jeux vidéo, de cartes de hockey ou de Noël, les enfants de tous les âges pourront découvrir et s’émerveiller tout en s’amusant. De leur côté, les adultes pourront s’inscrire à des ateliers, suivre des formations en informatique, en finances et en écriture et assister à des rencontres littéraires avec des auteurs québécois. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Inscriptions dès le 4 septembre.

Billetterie

Pour acheter vos billets ou vous procurer un laissez-passer, rendez-vous dès le 11 septembre à ovation.qc.ca, par téléphone au 450 463-7181, ou sur place dans l’un des endroits suivants : bibliothèque Raymond-Lévesque, centre culturel Jacques-Ferron et centre Jeanne-Dufresnoy.

Pour consulter la programmation complète, les horaires et les lieux des activités, visitez longueuil.quebec/automne-culturel ou consultez le magazine Espace Culture, accessible dans les édifices municipaux dès le 30 août.