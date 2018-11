La culture et le sport à l’honneur à la remise des prix Coup de chapeau de la Ville de Boucherville

Des membres chevronnés de la SHIP, une auteure de talent et des cyclistes drôlement en forme ont eu droit aux honneurs lors d’une récente remise de prix Coup de chapeau, lundi dernier à l’hôtel de ville. Les personnes qui se sont investies à plein régime dans l’élaboration du livre Boucherville au fil du temps 1667-2017 ont été les premiers récipiendaires de la soirée. Les huit auteurs de cet ouvrage, Michèle Arbour, France Bélanger, Monique Bernard, Michel Gagné, Suzanne Gibeau Carignan, Gilles Pépin, Michelle Roy et Angèle St-Yves tout comme la Société d’histoire des Îles Percées ont reçu un certificat honorifique à cette occasion. Le groupe de collaborateurs a investi des milliers d’heures de bénévolat pour accoucher de ce bijou dont le tirage s’est élevé à 1600 exemplaires. Une version numérique sortira l’année prochaine.

« Félicitations pour le travail colossal que vous avez effectué; ce que vous avez accompli relève d’une passion hors du commun », a mentionné le maire Jean Martel. Trois collaborateurs ont épaulé les auteurs de ce livre : Maurice Carignan, Huguette Ducharme et Yvon Provost.

La romancière et enseignante Nathalie D’Amours a reçu le deuxième prix Coup de chapeau pour l’ensemble de sa carrière littéraire. À ce jour, elle a publié quatre volumes : Le Royaume, Le Royaume tome 2, À coeur battant et récemment, La dernière fois. « Ce que vous accomplissez au quotidien relève d’une grande détermination. Je vous encourage à continuer à vous investir dans votre domaine et à poursuivre sur cette voie de l’excellence », a indiqué la conseillère municipale Jacqueline Boubane, porte-parole de l’Ordre du mérite.

Quatre Bouchervillois amateurs de longues randonnées à vélo se sont vu attribuer le troisième prix Coup de chapeau de la soirée. Denise Fillion, Michel Lebel, Gaétan Bisaillon et Gilles Paquin ont fait partie d’un groupe de 32 cyclistes qui ont traversé le Canada sur deux roues l’été dernier. Ils ont sillonné les routes du pays sur une distance de 5500 kilomètres en 52 jours, depuis Vancouver jusqu’à Montréal. La moyenne d’âge du groupe oscillait autour de 59 ans. Ce fut pour eux une expérience humaine ultime! Ils ont réalisé l’épreuve avec succès en pédalant en moyenne 125 kilomètres par jour.

La romancière Nathalie D’Amours, entourée de Jean Martel et Jacqueline Boubane. Jean Martel, maire de Boucherville, les cyclistes Michel Lebel, Denise Fillion, Gilles Paquin, Gaétan Bisaillon et Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite.