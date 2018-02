Des Julievilloises et Julievillois honorés par le conseil municipal

Crédit photo : Courtoisie

membres du conseil municipal ont reçu hier soir des athlètes qui se sont démarqués par leurs performances sportives, en plus de souligner l’implication de citoyens au sein d’un comité de la Ville et d’honorer une citoyenne qui a sauvé la vie d’un coureur en septembre dernier.

« Ces citoyens sont des exemples pour l’ensemble de la communauté. Nous les recevons pour les féliciter de leur courage, de leur ténacité et pour souligner leurs exploits », a indiqué la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Citoyens honorés :

William Claveau – 9e rang en kata au Championnat du monde de karaté pour les moins de 21 ans en Espagne, médaille d’argent au Championnat canadien en février 2017, participation aux Championnats panaméricains juniors, en plus de remporter deux matchs à la Coupe mondiale jeunesse en Croatie, de remporter la 1re place à l’Open Shitoryu Canada et la 3e place au Panaméricain Shitoryu.

Éléonore Duranleau – Participation au Championnat canadien de l’Est en natation, catégorie senior et paranatation (18 ans).

Ludovic Duranleau – Participation au Championnat canadien junior en natation.

Pascal Déry – Médaille d’argent aux Championnats mondiaux de karaté 2017 à Orlando en Floride, 4 médailles d’or aux Championnats canadiens, 4 médailles d’or aux Championnats québécois en février dernier. De plus, il s’est également distingué par ses remarquables performances en course à obstacles.

Léonie Curadeau – 1re de la région Rive-Sud aux Jeux équestres du Québec, catégorie Initiation poney junior.

En baseball, ils ont terminé premiers en saison régulière, ils sont les champions régionaux pour la région Rive-Sud et ont remporté la médaille d’argent au Championnat provincial de baseball, catégorie Atome :

Émile Boucher

Vincent Courtemanche

Nicolas Daudelin

Jérémy Daudelin

Olivier Giguère

Charles-Édouard Jacob

Benjamin Lacoste

Mathieu Malenfant

Elliot Massé

Olivier Morissette

Édouard Poirier

Entraîneurs :

Carl Morissette

Pascal Malenfant

Mathieu Massé

Benjamin Jacob

Stéphane Poirier

Pour leur implication au sein du Comité de revitalisation du Vieux-Village et du patrimoine :

Sylvie Leroux

Luc Bourbonnais

Elle sauve la vie d’un coureur lors d’un demi-marathon

Par la suite, les élus ont salué le geste de Mme Annick De Carufel, une citoyenne qui a sauvé la vie d’un coureur en septembre dernier lors d’une course de 21 km à Saint-Sauveur. En effet, grâce à son intervention rapide et les manoeuvres qu’elle lui a prodiguées, le coureur s’en est tiré sans séquelle. L’homme, très ému, a tenu à remercier Mme De Carufel par vidéo. Le conseil municipal lui a également remis une plaque souvenir.