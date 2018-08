Jeux du Québec: la Rive-Sud récolte 52 médailles

Les athlètes de la Rive-Sud ont remporté un total de 52 médailles à Thedford Mine lors de la 53e édition de la Finale des Jeux du Québec.

Avec 17 médailles d’or, 16 d’argent et 9 de bronze, la Rive-Sud a terminé au deuxième rang au classement des médailles, et en première position au classement (cumulatif des points) des régions.

La Rive-Sud a particulièrement performé en athlétisme, au baseball, en cyclisme sur route, en volleyball de plage féminin et en volleyball masculin pour se hisser au 1er rang. Elle s’est démarquée en basketball masculin et en natation, pour se classer en 2e position, et au 3e rang en triathlon.

La nageuse longueuilloise Geneviève Louis-Seize a été sélectionnée pour être le porte-drapeau officiel de la Rive-Sud lors de la cérémonie qui clôturait les Jeux du Québec. Elle a amassé quatre médailles d’or en natation en eau libre.

Des joueurs de baseball de talent

Les Bouchervillois Henri Griffin, Victor Roy-Lafrance et Noah Abel ont contribué de belle façon à la victoire de l’équipe de la Rive-Sud qui a mis la main sur la médaille d’or en baseball.

Victor Roy-Lafrance en était à sa deuxième participation aux Jeux du Québec. En effet, il y a participé aux Jeux d’hiver à Alma en 2017 où il a remporté trois médailles d’or individuelles en patinage de vitesse.

Henri Griffin, pour sa part, s’est taillé une place au sein de l’équipe du Québec pour les Championnats canadiens de baseball qui auront lieu à Oshawa à la fin août 2018.