Un groupe d’adolescents participent à la première édition de la CJS de Boucherville

Un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans ont participé à la première édition de la Coopérative jeunesse de Services (CJS) de Boucherville le 10 juillet dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. La CJS se veut une entreprise coopérative vouée à aider des jeunes désirant créer leur propre emploi d’été et souhaitant en apprendre davantage sur le fonctionnement d’une entreprise. Par ce projet éducatif, les participants prennent conscience de leurs compétences et de leur responsabilité collective.

Tout au long de l’été, deux animatrices qui possèdent une expérience dans le service à la clientèle, la vente, la gestion de projet et l’intervention accompagnent les coopérants. Pour cette première édition de la CJS, la gamme de services offerts est très large, allant de l’entretien paysager à l’entretien intérieur, passant par le lavage de vitres et les promenades de chiens.

Partenaire financier

Le Fonds étudiant solidarité travail du Québec est le principal bailleur de fonds du projet CJS. Les animateurs ont pour tâche pendant la période estivale d’encadrer de douze à quinze jeunes de niveau secondaire qui mettent sur pied leur petite entreprise en offrant des services à la communauté. Le Fonds étudiant II est doté d’un capital de 17,5 millions de dollars dont les revenus annuels de placement, soit tout près d’un million de dollars, permettent à près de 2 000 jeunes de s’initier à l’entrepreneurship jeunesse. Mis sur pied en 1998 conjointement par la FTQ, le Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement du Québec, le Fonds étudiant solidarité travail du Québec est très actif auprès des jeunes. En moyenne chaque année, il aide à créer 370 emplois directs et 1600 emplois indirects auprès de 400 organismes bénéficiaires dans 17 régions.