Grande finale du 350e le 24 novembre: Contrecœur se propulse dans le futur!

Crédit photo : Courtoisie

Depuis 12 mois, avec l’aide de plus de vingt organismes, quelque 35 activités ont été organisées pour célébrer le passé et le présent de Contrecœur. Pour la Grande finale du 350e, la Corporation des fêtes a choisi de se tourner vers l’avenir. C’est ainsi que le 24 novembre, la ville de Contrecœur et ses citoyens seront propulsés en 2043, soit dans 25 ans, alors que Contrecœur célébrera le 375e anniversaire de sa fondation.

L’événement gratuit aura lieu à l’extérieur sur la rue Legendre entre les rues Lajeunesse Chabot tout près de l’ancienne usine Genfoot/Lafayette et du Centre multifonctionnel de Contrecœur. Toute la population est invitée à se vêtir chaudement et à se joindre aux organisateurs des festivités pour une grande fête populaire. Tous les détails se trouvent sur le site Web www.350contrecoeur.ca et sur https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Déroulement de la soirée

19h05 : Lancement officiel de la soirée – rue Legendre près du Centre multifonctionnel de Contrecœur

19h à 22h : Animation en continu sur le site. Fenêtre sur l’année 2043 et surprise unique et exclusive, jamais vue au Québec. Service de bar sur place – rue Legendre près du Centre multifonctionnel de Contrecœur

22h à minuit : Musique d’ambiance.