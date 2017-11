Ginette Reno reçoit la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale

Crédit photo : (Mention de source : Marc-André Grenier Collection Assemblée nationale du Québec)

La chanteuse Ginette Reno s’est vue décerner la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale mardi dernier à Québec. La Bouchervilloise maintes fois honorée fait partie d’un groupe de cinq personnalités québécoises ayant reçu cette distinction remise par le président de l’Assemblée nationale, Jacques Chagnon, un autre résident de la municipalité. Les quatre autres récipiendaires regroupent l’auteure longueuilloise Kim Thúy, le champion skieur olympique Alexandre Bilodeau, l’ancien directeur du journal Le Devoir Bernard Descôteaux et le président-fondateur de l’Opération Nez rouge Jean-Marie De Koninck.

La Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale est attribuée à des personnalités de différents horizons qui, par leur carrière, leurs travaux ou leur engagement, méritent la reconnaissance de l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale et de la société québécoise.

Ginette Reno a amorcé sa carrière en chant à l’âge de 14 ans. Sa voix puissante et son talent exceptionnel l’ont menée vers les plus hauts sommets dans le milieu de la chanson. Elle cumule de nombreux succès qui s’échelonnent sur plus de 50 ans. L’été dernier, lors du spectacle annuel des Rendez-vous de la mairie à Boucherville, quelque 20 000 spectateurs l’ont applaudie à tout rompre, à l’issue d’un récital très émouvant.

Parmi les nombreux honneurs qu’elle a reçus tout au long de sa carrière, mentionnons entre autres le Prix du Gouverneur général en 1999. En 1982, elle a été nommée officière de l’Ordre du Canada, puis chevalière de l’Ordre national du Québec en 2004 et plus tard, chevalière des Arts et des Lettres, titre remis par le ministre de la Culture et de la Communication en France en 2013.