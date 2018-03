Forum régional sur la réduction des GES le 16 mars

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) met sur pied une rencontre sur les réductions des gaz à effet de serre. L’événement se tiendra le vendredi 16 mars à l’hôtel de ville de Longueuil. Lors de cette journée, des gens provenant de différents milieux ( communautaire, agricole, économique, de l’éducation, environnemental, municipal, des transports ) discuteront, entendront des initiatives inspirantes et identifieront des projets mobilisateurs qu’ils souhaitent voir se réaliser en Montérégie au cours des prochaines années.

Trois conférenciers participeront à cette rencontre : Guillaume lavoie, président du Groupe de travail sur l’économie collaborative du Gouvernement du Québec, Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’Énergie à HEC Montréal et Annie Levasseur, professeure au Département de génie de la construction à l’École de technologie supérieure. L’occasion se prêtera également à des discussions sur des projets en mobilité durable, en aménagement de territoire, en agriculture et en économie circulatoire.

Ce forum s’inscrit dans une démarche intitulée Par notre propre énergie pour laquelle le CRE Montérégie bénéficiera d’une aide financière de 168 000 $ sur trois ans.