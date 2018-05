Un élève de l’école orientante l’Impact reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

Crédit photo : CSP

Le 29 avril dernier, au Collège Bourget à Rigaud, l’Honorable J. Michel Doyon a remis à William Brown, élève de l’école orientante l’Impact, cette prestigieuse médaille pour son engagement bénévole au niveau social et communautaire.

Depuis deux ans, William s’implique dans diverses activités de bénévolat qui sont offertes à l’école. Notamment, il a généreusement donné de son temps dans un centre de personnes âgées et a proposé des activités dans une école anglophone du secteur de Boucherville.

À l’extérieur de l’école, William s’implique auprès de la Fondation Make a Wish. L’an dernier, il a fait une collecte de fonds pour un jeune garçon malade qui rêvait d’aller à Walt Disney. Pour ce faire, il a vendu des hot-dogs dans un supermarché et a réussi à récolter plus de 1 000 $ lors de cette journée. En septembre prochain, il fera une autre collecte pour une fillette de 6 ans qui a une courte espérance de vie.

Il est aussi important de souligner la remarquable persévérance scolaire dont il fait preuve malgré ses difficultés d’apprentissage. Il cherche sans cesse à s’améliorer et n’hésite pas à fournir les efforts nécessaires à sa réussite scolaire.

William est un élève discret qui a un grand cœur et son altruisme rayonne autour de lui. Il entretient des liens empreints d’ouverture et d’empathie autant avec les élèves qu’avec les adultes. Mature, responsable et respectueux, il est un vrai rayon de soleil dans l’école. William mérite grandement cette reconnaissance tant pour son implication dans l’école que dans la communauté.

Félicitations William!

(Source : CSP)