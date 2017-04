Des travaux de réfection et resurfaçage de rues de 10,4 M $ à Boucherville

Le printemps s’avère la période charnière lors de laquelle se préparent les travaux de réfection et de resurfaçage de rues. Dans cette foulée, la Ville de Boucherville a adopté lors de la dernière séance du conseil municipal un règlement visant à exécuter des travaux de cet ordre sur le boulevard de Mortagne, entre les rues Lionel-Groulx et Ampère, auxquels s’ajoute l’aménagement d’un trottoir, depuis le boulevard Industriel jusqu’au Centre national de recherches du Canada. Une enveloppe budgétaire de 1,4 M $ est dédiée à ces réalisations.

Les élus ont également entériné trois autres résolutions visant d’autres travaux de ce type. Le premier concerne l’adjudication d’un contrat pour la réfection de la rue des Abbés-Primeau, entre les rues De Varennes Nord et De Léry et entre les rues De Montmagny et De Mésy, dans le secteur est de la municipalité. Le coût s’élève à 2,7 M $.

La réfection des rues Pierre-Davignon et Charles-Roy, entre les rues De Mésy et Pierre-Davignon, requerra aussi une dépense de 2,2 M $. Une troisième résolution vise le resurfaçage de diverses rues au coût global de 3,5 M $. Le nom des rues n’a pas été identifié sur l’ordre du jour de la séance du conseil municipal.

Cette première série de travaux totalise des investissements de 10, 4 M $.