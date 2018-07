Des Airs d’été Desjardins présentent Kevin Parent le 25 juillet à la Place de l’église Sainte-Famille

C’est la tête pleine d’histoires à raconter que Kevin Parent reprend les routes du Québec afin de retrouver la scène avec bonheur. Armé de ses guitares, de son harmonica et accompagné de ses musiciens, l’auteur-compositeur-interprète y dévoilera les chansons de son nouvel album Kanji ainsi que plusieurs de ses plus grands succès. Un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.

25 juillet – Kevin Parent 19 h 30

Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin. Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher le mercredi 25 juillet prochain entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651

boucherville.ca

HYPERLINK “mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca” culture-patrimoine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)