Demande d’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour à Varennes

Crédit photo : Archives

Un des dossiers importants qui se trouvent sur la table de travail des membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) concerne l’agrandissement de l’école secondaire le Carrefour à Varennes. Tout récemment, ces élus ont décidé d’adresser trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) afin de construire et d’agrandir des écoles sur leur territoire, dont celle située en sol varennois.

On indique dans ces demandes que ces ajouts d’espace sont nécessaires en raison de l’importance de la croissance démographique dans plusieurs secteurs. Les dossiers qui seront déposés au ministère au cours des prochains jours concernent deux projets d’agrandissement, soit pour l’école le Carrefour à Varennes et l’établissement secondaire de Chambly, ainsi qu’une demande pour construire une nouvelle école primaire à Carignan.

À Varennes, l’établissement scolaire accueille plus de 1 000 élèves de 1ère à 5e secondaire et ceux-ci proviennent de Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur. Dans la requête, on rappelle que l’école est actuellement occupée au maximum de sa capacité et les prévisions du MEES démontrent une importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur, notamment de Contrecoeur et Verchères, où l’on écrit que la croissance est très forte.

Projets essentiels

En ce qui a trait aux deux autres dossiers, le conseil des commissaires explique dans sa demande que l’ajout d’espace pour le secondaire à Chambly est nécessaire pour assurer l’accueil des élèves de 1re à 3e secondaire de son secteur « qui sont en nombre croissant et, par le fait même, d’y ajouter la scolarisation des élèves de 4e et 5e secondaire provenant de Chambly et Carignan, que les parents de ce secteur réclament. Devant le refus du MEES à la suite du projet d’agrandissement déposé en avril dernier à cet effet, la CSP réitère sa demande ».

La Commission scolaire des Patriotes a aussi fait une demande de construction d’une nouvelle école primaire à Carignan afin de compenser le manque d’espace du secteur d’analyse formé par les villes de Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno-de-Montarville. « L’analyse démontre un manque de 15 à 20 locaux sur les cinq prochaines années, dont 15 locaux pour Carignan seulement. »

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge, a fait valoir que le projet d’une nouvelle école à Carignan, de même que les agrandissements de deux écoles secondaires à Chambly et Varennes, sont essentiels pour la Commission scolaire. « Les élèves de la CSP ont grandement besoin de ces nouveaux espaces. Nous allons poursuivre nos actions auprès du gouvernement afin d’obtenir l’autorisation et le financement pour lancer ces projets puisque les dernières prévisions du MEES prévoient toujours que le nombre d’élèves continuera à augmenter au cours des prochaines années. »