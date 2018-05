DEL lance un nouveau programme pour aider les entreprises innovantes

Crédit photo : DEL

Les jeunes entreprises innovantes spécialisées dans le domaine des nouvelles technologies, «start-up» dans le jargon des milieux économiques, peuvent désormais compter sur DEL pour recevoir diverses formes d’aide. L’organisme a mis sur pied un accélérateur nommé 150 : 00 afin de soutenir les start-ups du territoire de l’agglomération de Longueuil dans les secteur de la ville, de l’usine et du transport intelligent.

L’assistance offerte se traduit par un accompagnement d’une valeur de 50 000 $ par entreprise, se déclinant comme suit : 150 heures de «coaching» sur mesure proposé par des entrepreneurs de renom, une bourse de 10 000 $ par entreprise inscrite et un accès à des prêts pouvant aller jusqu’à 150 000 $, une entrée privilégiée auprès des grandes sociétés et des villes pour tester, améliorer, valider les innovations et ainsi accélérer leur commercialisation de même qu’un vaste réseau crédible et établi de partenaires pour accéder rapidement à des fournisseurs, du financement et des expertises de recherche, sans oublier des formations spécialisées et adaptées aux besoins des entrepreneurs.

« Notre approche est de confronter les entrepreneurs au vrai monde, aux véritables enjeux. L’ensemble des points névralgiques de leur start-up est abordé, remis en question et optimisé, par la création d’un plan d’accompagnement personnalisé », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. Au total, 10 entreprises auront la chance de bénéficier de 150 : 00 la première année et 15 autres l’année subséquente. Précisons que des critères d’admission spécifiques et un processus de sélection rigoureux balisent l’accès à 150 : 00.

Des compagnies connues comme Groupe Robert, Héroux Devtek, Lowe’s Canada, Lumenpulse et Siemens s’impliquent dans le déploiement de 150 : 00. Ces grands donneurs d’ordre ainsi que les villes de l’agglomération de Longueuil permettront également aux entrepreneurs de tester leurs produits à même leurs installations : « En sélectionnant, perfectionnant et raffinant les entreprises innovantes les plus prometteuses, 150 : 00 influence positivement, mais surtout durablement la trajectoire économique de notre territoire. Avec l’aide de nos entreprises et villes, cet accélérateur incarne notre leadership économique fort et assumé », explique la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.