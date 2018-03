DEL dépose son meilleur bilan en 15 ans

Les efforts de DEL ont porté leurs fruits l’an dernier : ils ont conduit à une injection de 335,3 M $ d’investissements dans l’économie de l’agglomération de Longueuil. « C’est le record à vie de DEL », s’est réjouie la directrice générale de l’organisme, Julie Éthier qui a dévoilé les grandes lignes du rapport annuel de Développement économique Longueuil devant une assistance composée de gens d’affaires de la Rive-Sud rassemblés dans une entreprise du parc industriel de Boucherville. L’année 2013 avait été historique avec des retombées de 169, 5 M $ dans la région. Cette fois, ce montant est pratiquement doublé (à quelques millions $ prêt).

Au cours de la dernière année, 380 entreprises établies sur le territoire de l’agglomération ont bénéficié des services d’accompagnement de DEL, ce qui représente une hausse de 83% par rapport à 2016. Ceux-ci couvrent un large éventail, depuis le soutien à la recherche et le développement jusqu’à la recherche de financement en passant par une série de formations variées, l’aide à l’exportation ou bien un appui de marchés. L’équipe a développé toutes sortes d’expertises au fil du temps pour soutenir les entrepreneurs dans leurs démarches.

En 2017, 11 nouvelles entreprises se sont établies sur le territoire de l’agglomération parmi lesquelles figurent SherWeb, TEC, toutes deux installées à Longueuil et Porcupine Canvas, implantée à Boucherville. Le rapport indique aussi qu’il y a eu la création et le maintien de 821 emplois combinés au cours de l’année en lien avec DEL.

« Ces résultats sans précédent reflètent une vision commune du développement de notre territoire mais aussi le fruit du travail de DEL, notre précieux bras droit économique qui incarne et matérialise nos visées », a mentionné au nom de la mairesse Sylvie Parent le conseiller municipal de Longueuil Éric Beaulieu, également secrétaire-trésorier au CA de DEL.

Sur le plan économique, la valeur des permis de construction et de rénovation sur l’ensemble du territoire de l’agglomération s’est élevée à plus d’un milliard de dollars l’an dernier, en hausse de 64% en deux ans.