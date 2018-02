DEL compte déposer une demande pour la création d’un pôle régional d’innovation

Voué au soutien des entreprises établies sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, DEL pourrait présenter une demande auprès du gouvernement en vue de la création d’un pôle régional d’innovation. « Une concertation des différents acteurs montérégiens est requise avant de présenter une demande officielle, ce que nous ferons dans un premier temps », mentionne Catherine Beaudin, porte-parole de l’organisme. Aucune rencontre n’est toutefois encore planifiée à ce sujet.

Le 7 février dernier, Québec a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars dans la création et la mise en œuvre de 18 pôles régionaux d’innovation et d’un réseau national. L’un d’entre eux concernera la Montérégie. Cette initiative s’inscrit dans le futur Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 qui sera annoncé sous peu.

Les organisations socio-économiques de la région de la Montérégie ont jusqu’au 30 avril prochain pour s’entendre et soumettre leurs propositions. Le gouvernement québécois consacrera un maximum de 400 000 $ par année par pôle régional pour un investissement total de 28,8 millions de dollars sur quatre ans.

Les pôles régionaux d’innovation collaboreront avec les divers partenaires, notamment les organismes de soutien à l’entrepreneuriat, les accélérateurs et les incubateurs, les entreprises, les startups, les créneaux et pôles d’excellence, les universités et les collèges, les centres collégiaux de transfert de technologies, les membres de QuébecInnove ainsi que les partenaires gouvernementaux.

Afin de susciter le partage et la créativité, ces structures pourront mettre à la disposition des entrepreneurs des espaces de travail partagés et leur donner accès à des infrastructures de recherche déjà existantes, à des activités de réseautage ou à toute autre activité pertinente. Les technologies numériques joueront un rôle central dans les communications et la mise en réseau des différents acteurs des pôles régionaux d’innovation.

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, DEL est au service de plus de 2000 entreprises situées dans les zones et parcs industriels des cinq villes liées.