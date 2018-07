Découvrir Verchères avec les yeux des pionniers

(Communiqué de presse) Tout au long de l’été, la Municipalité de Verchères invite tout le monde à découvrir Verchères en compagnie des pionniers Jean-Baptiste Jarret et Maurice Pion dit Lafontaine. Ceux-ci attendront les visiteurs au Moulin banal (rue Madeleine) du mardi au dimanche de 10h30 à 17h. Ce service est offert gratuitement, en cas d’une réservation d’un groupe de 10 personnes et plus, deux dollars par personne sera demandé.

Voici une vidéo présentant les guides et le tour guidé : https://www.youtube.com/watch?v=TcC9t6Bg3Ns

Pour toutes demandes de réservations et d’information, les visiteurs peuvent s’adresser à la mairie au 450 583-3307