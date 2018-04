Découvrir le plaisir de BOUGER le 5 mai à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Pourquoi ne pas profiter de l’effervescence printanière typique du mois de mai pour se rappeler à quel point il est agréable et important d’être actif physiquement et de maintenir ce rythme pour les mois à venir? C’est exactement ce que vous propose l’équipe de la Maison des Jeunes de Verchères le 5 mai prochain! Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, la MDJ vous propose la 2e édition de la journée « J’prends soin de moi », une initiative de l’organisme, et invite la population de Verchères à venir découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger et de bien s’alimenter.

L’événement extérieur se veut rassembleur, agréable et familial. Il y en aura pour tous les goûts et l’équipe vous propose des disciplines sportives originales à explorer! Au programme : Des cours d’une durée de 45 minutes de : Zumba, SupYoga (yoga sur planche), KangooJumps (bottes trampolines), PoundFit (cardio, pilates et fitness tout en marquant le rythme de la musique avec des Ripstix) et Yoga régulier. De plus, un parcours sera aménagé pour le plaisir des plus petits. Les participants auront également l’opportunité de rencontrer les différents professionnels qui ont à cœur leur santé et leur bien-être.

Voilà quelques années déjà que l’Adosphère propose à ses jeunes des sessions sportives de tous genres dans le but de les faire bouger et de leur permettre d’intégrer de saines habitudes de vie. Cet événement se veut donc un prolongement de ce projet, profitant du début de la belle saison comme source de motivation et ce, pour toute notre communauté!

Que ce soit pour votre bien-être, pour relever des défis, être en équipe et entre amis, développer des passions, s’amuser dehors ou tout simplement pour le plaisir… Venez bouger avec nous et prendre du temps pour vous! L’équipe vous attend donc dès 11h00 dans la cour de la Maison des Jeunes (41A Calixa-Lavallée)! Vous pourrez également profiter de notre nouvelle terrasse pour vous détendre entre les différents entraînements. Toutes les activités proposées sont gratuites! Une cantine santé sera disponible sur place avec des produits frais ($$).

En cas de pluie, les activités se tiendront dans les locaux de la Maison des Jeunes. Pour plus d’informations ou consulter l’horaire complet de la journée, n’hésitez pas à communiquer avec la MDJ au 450.583.5201 ou à visiter la page Facebook de l’organisme.