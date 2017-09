De grandes festivités pour célébrer le patrimoine culturel à Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

Du 29 septembre au 1er octobre prochain, le patrimoine culturel de Longueuil sera mis à l’honneur ! Thème annuel de la 21e édition des Journées de la culture, les joyaux longueuillois brilleront lors de ces trois journées mémorables. Les artistes, les artisans, les organismes culturels et la Ville ont travaillé de concert pour offrir une programmation d’exception. Près de 25 activités gratuites seront présentées aux quatre coins de Longueuil.

« Cette thématique annuelle arrive à point nommé pour nous à Longueuil puisque nous soulignons cette année le 360e anniversaire de la fondation de notre ville par Charles Le Moyne et le 50e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron. Ces festivités représentent une raison de plus de célébrer qui nous sommes, d’hier à aujourd’hui ! », a témoigné la mairesse de Longueuil, madame Caroline St-Hilaire.

« Le thème des Journées de la culture 2017 s’arrime aussi de belle manière avec notre Politique du patrimoine culturel adoptée l’an dernier. De nombreuses activités seront proposées gratuitement durant trois jours, je vous invite à prendre un temps d’arrêt, à faire des découvertes inédites et à en profiter ! », a indiqué France Dubé, conseillère municipale et présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil.

50e anniversaire du Centre culturel Jacques-Ferron

Le samedi 30 septembre, une grande fête se déroulera au Centre culturel Jacques-Ferron, beau temps, mauvais temps, afin de célébrer ses 50 années d’existence et sa contribution notable au développement culturel de Longueuil.

À cette occasion, les œuvres d’art public de Chloé Beaulac et Rino Côté seront dévoilées, des rencontres avec les artistes et professeurs d’ateliers culturels seront organisées, des kiosques et de l’animation seront offerts et des spectacles agrémenteront cette journée.

Pour consulter la programmation complète de la 21e édition des Journées de la culture :

longueuil.quebec/journees-de-la-culture ou dans les bâtiments municipaux.

(Source : Ville de Longueuil)