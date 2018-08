Course cycliste enlevante au centre-ville de Contrecoeur et plus de 4 500$ récoltés pour la Fondation Québécoise du Cancer

Crédit photo : Courtoisie

Le Club cycliste Dynamiks a réussi, une fois de plus, à positionner Contrecœur sur la carte du circuit cyclisme québécois en conviant les athlètes à la Grande Finale du Challenge SSLacasse le 11 août dernier. Au total, 159 cyclistes inscrits ont pris part aux différentes courses durant la fin de semaine. Ce nombre constitue aussi un record de participation pour l’événement. Consultez https://fqsc.net/route/series/2018-challenge-lacasse-shaw-direct pour obtenir les résultats de la course.

Mémorial Evelyne-Cardin

Une trentaine d’athlètes, parents et amis des cyclistes ont aussi participé à la 4e édition du Mémorial Evelyne-Cardin afin d’amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. Cette portion de la journée, organisée par Alain Levasseur, bénévole dévoué sous la présidence d’honneur de M. André Gosselin, conseiller municipal du district no. 5, était dédiée à une athlète qui a évolué dans le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur et qui s’est mérité de grands honneurs dans les sports cyclistes au Québec et au Canada. L’objectif d’amasser 3500$ a été surpassé et c’est plus de $4500 qui ont été récoltés en mémoire de l’athlète cycliste ayant évolué avec le club cycliste des Dynamiks de Contrecœur et décédée en 2014 à l’âge de 38 ans, d’un cancer.