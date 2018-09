Claire Lemay présente ses oeuvres récentes à la galerie du Café centre d’art

Cofondatrice de l’atelier de gravure Zocalo, de Longueuil, Claire Lemay évolue dans l’univers de l’estampe depuis plus de 25 ans. Au fil des années, cette artiste a exploré ce médium en ayant recours à plusieurs procédés. Pour sa nouvelle exposition Où vont les mots?, présentée jusqu’au 4 novembre à la galerie du Café centre d’art, elle a réalisé des oeuvres originales en utilisant des matériaux recyclés et un nouveau procédé d’impression.

L’écriture occupe une place de choix dans son travail. Mme Lemay joue avec les lettres et les mots. Elle fait un clin d’oeil aux messages textes en plaçant des mots raccourcis dans les assemblages textuels qu’elle produits. Sur le plan des coloris, les tons de terre sont choisis à maintes reprises. Ses oeuvres sont extrêmement détaillées avec une finesse incomparable. En quelques mots : un véritable travail de moine!

Les œuvres de cette exposition comportent plusieurs éléments inspirés de motifs autochtones et de ceux des bogolans africains que l’artiste a découverts au cours de ses voyages. Elle y intègre également des idéogrammes tirés de la vie quotidienne comme des messages à décoder. Mme Lemay fait un rapprochement avec ces éléments du passé tout en questionnant l’état actuel de la communication écrite.