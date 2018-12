Cinq athlètes de la région obtiennent des bourses de la FAEQ

Crédit photo : Groupe NH Photographes

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a récemment remis une série de bourses d’une valeur globale de 418 000 $ à des étudiants étudiants-athlètes collégiaux et universitaires du Québec qui se sont illustrés dans leur discipline respective au cours de la saison 2017-2018. Parmi ceux-ci, cinq des récipiendaires résidant soit à Boucherville ou à Longueuil.

Il s’agit de Mégane Darchen, joueuse de soccer qui fréquente le cégep Garneau, Coralie Dumont, joueuse de basketball, étudiante à l’Université Concordia et Marc- André Fournier, joueur de volleyball inscrit au cégep Limoilou. Tous les trois sont des Bouchervillois. Du côté de Longueuil figurent Aly Barghout, lutteur, également aux études à l’Université Concordia et Pierre Lamothe, joueur de soccer, étudiant à l’Université de Montréal. Les bourses qui leur ont été attribuées varient de 2000 $ à 10 000 $.

« Les programmes de recrutement collégial et universitaire ont été repensés afin de créer une offre concurrentielle à celle qui existe à l’extérieur de la province et ainsi éviter l’exode de nos meilleurs étudiants-athlètes », a soutenu Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ. « Nous croyons qu’avec cette nouvelle structure, nous serons en mesure d’avoir un plus grand impact sur le processus décisionnel des étudiants-athlètes et nous serons dans une meilleure position pour suivre leur progrès académique et sportif pendant huit ans. »