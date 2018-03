Charles Hamelin couronné champion du monde

Crédit photo : ici-radio-canada

Charles Hamelin est devenu le premier Canadien en 20 ans à être couronné champion du monde au classement général en patinage de vitesse sur courte piste et il a aussi aidé le relais masculin à rafler la médaille d’argent, tandis que Marianne St-Gelais a terminé sa carrière en beauté en aidant le relais féminin à obtenir la médaille de bronze, dimanche, lors de la dernière journée des Championnats du monde de l’ISU 2018 qui se sont déroulés à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.

Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a terminé au premier rang du classement général avec une récolte de 81 points, soit près du double du deuxième, le Hongrois Shaolin Sandor Liu (45 points) et du troisième, le Sud-Coréen Dae Heon Hwang (44). Il est ainsi devenu le premier Canadien à devenir champion du monde au classement général depuis Marc Gagnon en 1998.

Hamelin y est arrivé en remportant le 1000m disputé dimanche, devant le Sud-Coréen Hyo Jung Lim, le médaillé d’argent, et le Néerlandais Sjinkie Knegt, médaillé de bronze. Il s’agissait de sa deuxième médaille d’or de la fin de semaine, lui qui avait aussi fini premier du 1500m disputé samedi. Ç’a lui a valu de se qualifier pour la super finale du 3000m, réservée dimanche aux huit premiers patineurs au classement général à l’issue des trois premières épreuves individuelles du week-end. Il a alors pris le quatrième rang à l’occasion d’une épreuve qui a été remportée par Liu.

« Il me manquait deux titres dans ma carrière, celui de champion olympique du 1000m et champion du monde au classement général, et de le réussir là, ici à Montréal, les mots me manquent. D’y arriver devant ma famille, devant mes amis, ça me donne l’impression d’être redevenu jeune! Pourquoi j’arrêterais de patiner, c’est sûr que je ne peux pas arrêter après ça! », a déclaré Charles Hamelin, qui avait annoncé avant le début des Championnats du monde qu’il avait décidé de reporter sa retraite d’au moins une année. « Maintenant, je pense que les gens ont compris pourquoi je voulais continuer à patiner! »

« J’étais prêt mentalement à aller chercher des résultats comme ceux-là en fin de semaine, mais de là à le faire réellement, c’est comme un rêve devenu réalité. Ça m’aura pris 15 ans avant d’être sacré champion du monde, alors je le ressens comme un très grand soulagement, a ajouté Charles Hamelin. En courte piste, c’est tellement serré en ce moment qu’une petite erreur, une chute, une disqualification fait en sorte que tu perds beaucoup de points et tu perds des chances de devenir champion du monde, mais j’ai réussi à être régulier, aucune disqualification, des top-5 dans toutes les distances et ç’a donné le résultats que ç’a donné. »

Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau, QC, a vu son parcours s’arrêter en finale du 1000m, durant laquelle il a été pénalisé et a dû se contenter du cinquième rang. Il a terminé 10e au classement général.

Charles Hamelin et Samuel Girard ont par ailleurs aidé l’équipe canadienne à décrocher la médaille d’argent au relais, derrière la Corée du Sud et devant le Japon. Pascal Dion, de Montréal, et Charle Cournoyer de Boucherville, QC, ont également pris part à la finale de dimanche, tandis que François Hamelin de Sainte-Julie, QC, qui en était à la dernière compétition de sa carrière, faisait également partie de l’équipe.

« Ç’a été un relais vraiment impeccable, les Coréens ont été vraiment forts sur le dépassement qu’ils ont fait sur moi pour prendre la première place, alors chapeau à toute l’équipe », a commenté Samuel Girard.

« L’énergie que la foule nous a donné durant le relais a pallié au petit manque d’énergie que j’avais dans les jambes, ce qui a fait en sorte que malgré la fatigue, j’ai été capable de donner une performance très solide. Le Coréen qui était devant moi a aussi été très solide, alors c’était difficile pour moi d’aller chercher la médaille d’or, alors j’ai surtout voulu consolider la deuxième place », a quant à lui commenté Charles Hamelin, qui a terminé la course pour le Canada.

François Hamelin aura donc conclu sa carrière avec une récolte de 49 médailles internationales en carrière, dont une olympique, quatre aux Mondiaux et 38 en Coupes du monde.

St-Gelais et le relais obtiennent le bronze

Chez les femmes, Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, QC, qui avait déjà annoncé qu’elle prendrait sa retraite à l’issue de la présente saison, a terminé sa carrière sur une bonne en aidant le relais féminin à obtenir la médaille de bronze, derrière la Corée du Sud et les Pays-Bas. Kim Boutin de Sherbrooke, QC, Kasandra Bradette de Saint-Félicien, QC, et Valérie Maltais de Saguenay, QC, ont également pris part à la finale de dimanche, tandis que Jamie Macdonald de Fort St. James, C.-B., avait été de la partie lors de la demi-finale qui a eu lieu samedi.

Cette médaille au relais aura été la seule remportée par Marianne St-Gelais à ces Mondiaux. Celle-ci a donc accroché ses patins pour la dernière fois, dimanche en fin d’après-midi, après avoir récolté 114 médailles internationales, dont trois olympiques, 15 aux Championnats du monde et 93 en Coupes du monde.

« J’étais partagée parce que le 1000m était important pour moi aujourd’hui, mais les émotions ont pris le dessus et c’est correct, a déclaré St-Gelais. Je suis contente de la façon dont ça s’est terminé. Je voulais faire le relais, je voulais faire ces belles courses, je voulais finir avec de beaux souvenirs ici, la foule était là pour moi. »

« Je suis sereine avec ma décision. J’ai pu savourer la fin de semaine, vivre tout plein de derniers moments. Mais ce qui me rend émotive dans le fait de devoir dire au revoir à tout ça, c’est que c’était mon dernier relais, qui est ma discipline préférée parce que je le fais avec les filles. Je pense que c’est ça qui va me manquer le plus. »

Au plan individuel, Kim Boutin a été la meilleure Canadienne des Championnats du monde de l’ISU alors qu’elle a pris la septième place au classement général avec 21 points, à 89 points de la Sud-Coréenne Min Jeong Choi. Celle-ci a été couronnée championne du monde 2017-2018 chez les femmes avec une récolte de 110 points, loin devant sa compatriote Suk Hee Shim (63 points).

Boutin a été éliminée en demi-finale du 1000m, dimanche, mais elle a pris part à la super-finale du 3000m féminin, où elle a pris la cinquième place dans une course remportée par Choi.

« Ç’a vraiment été une saison incroyable pour moi, mais j’ai eu beaucoup de hauts et de bas parce que c’est exigeant physiquement, a déclaré Kim Boutin, qui a remporté trois médailles individuelles aux récents Jeux olympiques tenus à PyeongChang. Dans le 1000m d’aujourd’hui, je n’avais plus d’énergie, puis j’ai essayé de tout donner au 3000m, au relais aussi. Globalement, je suis vraiment fière de ma saison et de ce que j’ai accompli. »

Éliminée en demi-finale du 1000m elle aussi, St-Gelais a terminé au 19e rang du classement général. Jamie Macdonald, qui a reçu un carton jaune en quarts de finale du 1000m féminin disputé dimanche mais avait pris le quatrième rang du 500m de samedi, a conclu au neuvième rang du classement général à ses premiers Championnats du monde de l’ISU en carrière.