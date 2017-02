Changements au conseil d’administration de DEL

Le conseil d’administration de DEL vient de procéder à la nomination de Me Martin Fortier à la présidence de cette organisation à vocation économique. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, Développement économique de l’agglomération de Longueuil a aussi désigné trois nouveaux administrateurs qui s’ajoutent à cinq autres personnes déjà en poste.

Fortement impliqué dans la communauté d’affaires de la Rive-Sud, Me Fortier occupait déjà la présidence de DEL par intérim depuis plus d’un an. « Martin a cette forte capacité de nous rallier autour de projets économiques ambitieux. Engagé et mobilisateur, il s’assure que chacun de nous contribue à l’avancement des dossiers stratégiques de notre territoire. Je suis confiant qu’avec ce président, le conseil parviendra à faire connaître et reconnaître, à juste titre, la force économique de l’agglomération de Longueuil », a commenté Jean-Robert Lessard, vice-président, Affaires de l’entreprise de Groupe Robert.

Les nouveaux administrateurs qui viennent d’accéder au CA de DEL regroupent Éric Tétreault, directeur général, radio FM 103.3 et représentant du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, Isabelle Chartier, à titre de professionnelle chevronnée de la filière électrique, Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) et Pascal Désilets, directeur général, Centre technologique en aérospatiale (CTA).

Le CTA a salué sa nomination au conseil d’administration de DEL. Pascal Désilets est également membre du chantier innovation d’Aéro Montréal ainsi que du CA du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ). Il a reçu en 2011 le prix d’excellence en leadership « niveau Or » de Collèges et instituts Canada, en plus d’avoir présidé le conseil d’administration du Réseau Trans-Tech de 2014 à 2016.

Depuis qu’il est directeur général du CTA, cet organisme a décuplé son chiffre d’affaires en plus d’investir plus de 20 millions de dollars en infrastructures de recherche dans ses champs d’expertise (les matériaux composites, l’avionique, la métrologie, les opérations aériennes et l’usinage).

« Je suis franchement fier de retrouver ces gens dotés d’une expertise sectorielle, complémentaire et variée autour de notre table. L’arrivée de ces nouveaux administrateurs nous permet, plus que jamais, de faire de l’agglomération de Longueuil le territoire le plus attractif, prospère et innovant du Grand Montréal », a mentionné Me Fortier.