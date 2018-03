Budget: des mesures pour aider les municipalités dans leurs nouvelles responsabilités de gouvernements de proximité, estime l’UMQ

Le budget 2018-2019 présenté par le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, a été taxé d’électoraliste par de nombreux analystes, mais l’Union des municipalités du Québec (UMQ) voit celui-ci d’un bon œil. « De façon générale, les mesures annoncées pour soutenir la mobilité, le transport aérien et le développement économique local et régional, de même que les sommes annoncées en vue de la légalisation du cannabis, constituent de bonnes nouvelles pour les municipalités et les régions. Le gouvernement a ainsi fourni aux municipalités les moyens d’assumer leurs nouvelles responsabilités à titre de gouvernements de proximité », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Ce dernier salue les engagements financiers annoncés pour soutenir les municipalités dans le déploiement de la future politique de mobilité durable, entre autres au chapitre du transport collectif et actif, du transport interurbain et régional et du transport adapté.

L’UMQ est favorable à la bonification de l’aide allouée aux municipalités pour l’entretien et la réhabilitation du réseau routier local, alors que « les besoins à cet effet sont considérables ». Le regroupement approuve aussi les intentions du gouvernement de stimuler l’économie des régions en renforçant entre autres le secteur forestier et en encourageant la diversification économique.

On se réjouit également que le gouvernement du Québec, à quelques mois de la légalisation du cannabis, ait entendu ses appels répétés en faveur du partage du tiers des revenus fiscaux du cannabis. « L’Union entend participer activement aux pourparlers afin d’instaurer une formule de transfert simple et flexible. L’UMQ se montre en outre satisfaite du soutien financier annoncé pour aider les municipalités à assumer les responsabilités additionnelles liées à la légalisation du cannabis, notamment sur le plan de la formation des policiers », a jouté M. Cusson.

Une note discordante cependant, l’UMQ se montre déçue que le budget ne propose aucun engagement de la part du gouvernement quant au paiement de ses taxes foncières (en lieu de taxes). « Par équité envers les contribuables fonciers et afin que les municipalités aient la capacité financière d’offrir des services de qualité, il demeure impératif que Québec paie la totalité de ses taxes foncières. Les compensations tenant lieu de taxes ne couvrent que les trois quarts des sommes dues aux municipalités par le gouvernement », déplore le président.